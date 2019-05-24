И.о. руководителя УФНС по Ростовской области подозревают в хищении 21 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Исполняющую обязанности руководителя управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Ростовской области Ирину Александрову, задержанную в пятницу по подозрению в превышении полномочий, подозревают в хищении 21 млн рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах региона.

"Александрова, несмотря на выявление нижестоящими налоговыми инспекциями преступной схемы необоснованного возмещения НДС, в нарушение Налогового кодекса РФ отменила решение об отказе в возмещении НДС в адрес компании ООО "ДИС" в сумме 21 млн рублей, это привело к хищению бюджетных средств в этой же сумме", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что задержанная является заместителем руководителя. По уточненной информации, Александрова исполняет обязанности главы управления. По данным источника, ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального УФНС, Александрова находится в отпуске с 24 мая, а все сотрудники управления работают в штатном режиме.