Источник: суд отправил под домашний арест экс-министра здравоохранения Пензенской области

ПЕНЗА, 24 мая. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы отправил под домашний арест на два месяца бывшего министра здравоохранения Пензенской области Владимира Стрючкова, которого обвиняют в совершении изнасилования и насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

В сообщении, размещенном на сайте СУ СК по региону отмечается, что в пятницу суд избрал меру пресечения в отношении мужчины 1960 года рождения (совпадает с годом рождения экс-министра), который обвиняется в совершении изнасилования (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ). "Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца", - указано в сообщении.

По словам источника в правоохранительных органах, речь идет об экс-министре здравоохранения Пензенской области Владимире Стрючкове. "Да, речь идет о Стрючкове", - отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Стрючков покинул пост министра, который занимал с 2013 года, по собственному желанию. В четверг экс-чиновник был задержан по подозрению в совершении тяжкого преступления.