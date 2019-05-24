В АТОР заявили, что российские туристы не пострадали при взрыве в Лионе

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Российские граждане, по предварительным данным, не пострадали при взрыве, произошедшем в Лионе в пятницу.

Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Местные власти не сообщают о наличии иностранных граждан среди пострадавших. Сейчас в Лионе если и могут находиться российские граждане, то их очень немного - в основном это бизнес-контингент", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в пятницу на пешеходной улице Виктора Гюго в центре французского Лиона. Как сообщил телеканал BFMTV, речь идет о по меньшей мере 13 пострадавших.

Посольство РФ сообщило, что пока не располагает данными о россиянах среди пострадавших после взрыва в Лионе.