Адвокат Бута заявил, что жена россиянина получила визу в США

НЬЮ-ЙОРК, 25 мая. /ТАСС/. Супруга находящегося в американской тюрьме россиянина Виктора Бута получила визу в США и намерена посетить мужа в конце лета - начале осени. Об этом в пятницу корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Алексей Тарасов.

"Алла Бут подтверждает получение визы. Поездка планируется на конец лета - начало осени", - сказал он.

В четверг Тарасов сообщил корреспонденту ТАСС, что супруга Бута после приезда в США могла бы добиваться личного свидания с мужем без разделительного стекла в тюрьме "Марион" (штат Иллинойс). В генконсульстве РФ в Нью-Йорке корреспонденту ТАСС сообщили, что готовы оказать полное содействие и сопровождение супруги Виктора Бута в поездке в штат Иллинойс.

Бут был задержан в 2008 году в столице Таиланда на основании ордера, выданного местным судом по запросу США. Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической. В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюремного заключения и денежному штрафу в $15 млн.