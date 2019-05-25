Сотрудники МЧС потушили пожар в центре Томска

ТОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Пожар в автосервисе, который произошел в субботу в центре Томска на площади 300 кв. м, ликвидирован силами МЧС. Об этом сообщил журналистам начальник службы пожаротушения ГУ МЧС по Томской области Иван Дмитриев.

"В настоящее время передали ликвидацию пожара. К моменту прибытия первого подразделения горело под кровлей здания автосервиса на мансардном этаже, огонь перешел на складское помещение. Было распространение по пустотам на соседнее здание магазина. На площади 300 кв. м пожар был остановлен", - сказал Дмитриев.

Он уточнил, что в тушении было задействовано 19 единиц техники и 57 человек личного состава. Никто не пострадал.