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Взрыв на пешеходной улице в Лионе

Власти ужесточили меры безопасности в местах проведения субботних митингов в Лионе

В центральной части города манифестации 25 мая запрещены

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французские власти распорядились ужесточить меры безопасности в районе проведения манифестаций в субботу в Лионе, где в пятницу вечером произошел взрыв.

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Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

Соответствующее распоряжение подписал префект департамента Рона Паскаль Майос, сообщается на странице префектуры в Twitter.

Как следует из документа, в Лионе ожидаются "несколько митингов, в которых планируют принять участие тысячи человек".

В числе ожидаемых манифестаций названы митинг за борьбу с климатическими изменениями и митинг "за свободный Алжир". Также возможны очередные протесты "желтых жилетов".

Согласно распоряжению префекта, в центральной части города манифестации в субботу запрещены.

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