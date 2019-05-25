Власти ужесточили меры безопасности в местах проведения субботних митингов в Лионе

ПАРИЖ, 25 мая. /ТАСС/. Французские власти распорядились ужесточить меры безопасности в районе проведения манифестаций в субботу в Лионе, где в пятницу вечером произошел взрыв.

Взрыв на пешеходной улице в центре Лиона. Главное

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Соответствующее распоряжение подписал префект департамента Рона Паскаль Майос, сообщается на странице префектуры в Twitter.

Как следует из документа, в Лионе ожидаются "несколько митингов, в которых планируют принять участие тысячи человек".

В числе ожидаемых манифестаций названы митинг за борьбу с климатическими изменениями и митинг "за свободный Алжир". Также возможны очередные протесты "желтых жилетов".

Согласно распоряжению префекта, в центральной части города манифестации в субботу запрещены.