Пожар на складе в Оренбургской области ликвидирован

ТАСС, 26 мая. Пожарные ликвидировали возгорание на складе в Илекском районе Оренбургской области, в результате пожара пострадала женщина. Об этом в воскресенье сообщается на сайте главного управления МЧС России по региону.

"К сожалению, имеется пострадавшая. В 11:15 (09:15 мск) [была объявлена] локализация пожара, в 12:41 (10:41 мск) - ликвидация открытого горения, в 17:22 (15:22 мск) - полная ликвидация пожара", - говорится в сообщении ведомства.

Сообщение о возгорании складского помещения на улице Транспортной в населенном пункте Кардаилово поступило в 10:30 (8:30 мск). Площадь пожара составила 2,5 тыс. кв. м.