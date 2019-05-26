В УФСИН опровергли данные об избиении заключенного в ярославском СИЗО

ТАСС, 26 мая. Осужденный мужчина, умерший в больнице в Ярославле, не был избит, его госпитализировали из СИЗО после попытки суицида, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте УФСИН по Ярославской области.

"По факту появления в сети Интернет сведений о якобы избиении осужденного в СИЗО-1 УФСИН России по Ярославской области сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. 28 апреля 2019 года в камере СИЗО-1 обнаружен осужденный С., этапируемый транзитом через следственный изолятор, совершивший попытку суицида", - говорится в сообщении.

Пресс-служба ярославского УФСИН отмечает, что следов пыток и насилия на его теле обнаружено не было. Медицинская бригада прибыла на место незамедлительно, ему была оказана вся необходимая помощь. "В соответствии с медицинскими показаниями осужденный С. был этапирован в клиническую больницу №2 для оказания необходимого лечения", - отмечается в сообщении.

По данному факту проведена служебная проверка, материалы направлены в следственные органы.

Ранее ТАСС сообщал, что областное следственное управление СК проводит проверку обстоятельств гибели осужденного по статье о терроризме Алексея Сидякина.