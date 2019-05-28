СМИ: число пострадавших в результате нападения в японском парке увеличилось до 19

ТОКИО, 28 мая. /ТАСС/. По меньшей мере 19 человек пострадали в результате нападения на школьников в парке города Кавасаки. Об этом во вторник сообщило общественное телевидение NHK. Из них три человека, включая одного ребенка, находятся в состоянии клинической смерти. Нападавший получил ранения, его состояние оценивается как критическое.

Инцидент произошел рано утром в небольшом парке в городе Кавасаки около Токио. Преступник напал на ждавших автобуса школьников и взрослых. На месте преступления полиция обнаружила два ножа.

На месте происшествия работают многочисленные наряды скорой помощи и спасательных служб, полиция выясняет обстоятельства случившегося.