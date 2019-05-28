Аэропорт Петропавловска-Камчатского эвакуировали из-за сообщения об угрозе взрыва

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники силовых ведомств проверяют аэропорт Петропавловска-Камчатского, автостанцию и магазины после анонимных сообщений об угрозе взрыва, сообщили ТАСС во вторник в управлении ФСБ по Камчатскому краю.

"По телефону в полицию поступили сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в аэропорту Петропавловска-Камчатского, одной из автостанций и торговом центре в Вилючинске", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в управлении, "пассажиры аэропорта и автостанций в Петропавловске-Камчатском и Елизове на время проверки эвакуированы".

Как сообщается на электронном табло аэропорта Петропавловска-Камчатского, рейс 1731 в Москву задержан на 1,5 часа - с 13:05 местного времени (04:05 мск) до 14:35 местного времени (05:35 мск). Остальные рейсы выполняются по расписанию.

"В Вилючинске, ввиду отсутствия торговых центров, проверяются все относительно крупные магазины", - уточнили в ведомстве.

Ранее из-за анонимного звонка эвакуировали около 70 человек из аэропорта Южно-Сахалинска.

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