Сообщение об угрозе взрыва в аэропорту Южно-Сахалинска оказалось ложным

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции не обнаружили в Сахалинском международном аэропорту Южно-Сахалинск (Хомутово) взрывного устройства. Аэропорт функционирует в штатном режиме, сообщил ТАСС представитель воздушной гавани региона.

"Аэропорт открыт. Правоохранительные органы ничего не нашли", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что во вторник из-за анонимного звонка об угрозе взрыва из здания аэропорта были эвакуированы 70 сотрудников и пассажиров. На вылет был задержан рейс авиакомпании "Россия".

В аэропорту уточнили, что задержанный с 11:50 (03:00 мск) из-за эвакуации самолет авиакомпании "Россия" благополучно покинул аэропорт Южно-Сахалинска в 13:19 по местному времени (05:19 мск). Он следует по маршруту Южно-Сахалинск - Москва.