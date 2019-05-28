Рейс в Анталью вылетел из Петербурга с задержкой в 8 часов после технических проблем

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Рейс авиакомпании Azur Air, вылет которого во вторник утром был задержан в петербургском аэропорту Пулково из-за проблем самолета с шасси, отправился в Анталью с задержкой в 8 часов, следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Согласно данным табло, рейс должен был вылететь в 06:10 мск, однако фактически рейс отправился в 14:02 мск.

Как ранее сообщил ТАСС источник в авиационных службах, во вторник утром самолет Boeing 767, рейс номер ZF 7891 авиакомпании Azur Air задержали из-за проблем с шасси. Позже в авиакомпании подтвердили технические проблемы с самолетом, не уточнив что именно случилось. Пассажиров обеспечили напитками и питанием, а в Пулково из московского аэропорта Внуково выслали резервный борт для перевозки пассажиров.