Погибшим в Финском заливе виндсерфингистом оказался член молодежной сборной России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая. /ТАСС/. Член молодежной сборной России, кандидат в мастера спорта по виндсерфингу Артем Акимов погиб в акватории Невской губы Финского залива во время тренировки при столкновении со скоростным катером "Метеор", сообщается на официальном сайте спортшколы "Крестовский остров", воспитанником которой он был.

Инцидент в акватории Невской губы произошел в 27 мая. По данным МЧС, в районе дома номер 37 по Морской набережной, под катер попал спортсмен-серфингист. Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку после ЧП.

"27 мая во время тренировки трагически погиб спортсмен школы "Крестовский остров" кандидат в мастера спорта по виндсерфингу, член молодежной сборной России Артем Акимов. Выражаем соболезнования родным и близким Артема. Память о спортсмене навсегда сохранится в наших сердцах", - говорится в сообщении спортшколы.

Комментариями представителей спортшколы ТАСС пока не располагает.