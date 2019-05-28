Брат Уилана выразил признательность СПЧ за внимание к ситуации вокруг американца

НЬЮ-ЙОРК, 28 мая. /ТАСС/. Родственники арестованного в России по обвинению в шпионаже Пола Уилана признательны Совету при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) за намерение ознакомиться с условиями его содержания в СИЗО "Лефортово". Об этом сообщил во вторник брат арестованного Дэвид Уилан в письме, направленном корреспонденту ТАСС по электронной почте.

"Мы благодарны за то, что СПЧ изучит то, в каких условиях Пол находится в "Лефортово", - указывается в сообщении. - Мы ценим недавний визит к ему представителя консульства Канады и предстоящий визит сотрудника консульства Ирландии, на что уже дано согласие со стороны МИД РФ. Мы надеемся на то, что правительства тех стран, гражданином которых является Пол, предпримут меры к тому, чтобы вернуть его домой".

Брат арестованного утверждал, что ранее на встречах с представителями консульств "Пол жаловался на психологический нажим", сославшись в качестве примера на то, что у Пола Уилана "ограничен доступ к письмам из дому, к телефонным разговорам и к отправке юридических документов в США и к себе домой".