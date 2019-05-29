Получивший 4,5 года условно бывший вице-премьер Дагестана полностью возместил ущерб

МАХАЧКАЛА, 29 мая. /ТАСС/. Бывший зампредседателя правительства Дагестана Билал Омаров и директор ООО "Стройтехнохолдинг" Нурмагомед Кушиев, действовавшие в сговоре и приговоренные к 4,5 и 3,5 года лишения свободы условно соответственно за подделку документов и мошенничество на 11 млн рублей, полностью возместили причиненный ущерб. Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Ранее в следственном управлении СК России по Дагестану сообщили ТАСС, что в ходе судебного рассмотрения осужденные частично возместили причиненный ущерб учреждению в размере более 6 млн рублей, апелляционная инстанция приговор оставила в силе.

"В ходе судебного рассмотрения подсудимые Омаров и Кушиев возместили ущерб размером более 11 млн рублей полностью. Суду апелляционной инстанции были представлены необходимые подтверждающие документы", - сказал представитель суда.

Во вторник ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СКР по Дагестану сообщил, что Билал Омаров получил 4,5 года лишения свободы условно с лишением права занимать государственные должности сроком на 1,5 года, а Нурмагомед Кушиев - 3,5 года лишения свободы условно. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог") и ч. 2 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа").

Установлено, что в конце декабря 2013 года Билал Омаров, будучи начальником ФГБУ "Запкаспрыбвод" по предварительному сговору с директором ООО "Стройтехнохолдинг" Кушиевым заключил договор аренды транспортных средств с экипажем, которые фактически учреждению не передавались. Учреждение перечислило на счет компании около 9 млн рублей за арендную плату. Кроме того, подделав акты приема-передачи, обвиняемые похитили горюче-смазочные материалы на сумму более 2 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Омаров предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве на сумму около 11 млн рублей и других преступлениях. Также сообщалось, что в ходе расследования дела Омаров был отстранен судом от должности заместителя председателя правительства Республики Дагестан, а на имущество обвиняемых был наложен арест.