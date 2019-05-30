В суды передано восемь расследований в отношении полиции на протестах во Франции

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Почти 60 дел в отношении полицейских, подозреваемых в превышении служебных полномочий на манифестациях "желтых жилетов" во Франции, были переданы в прокуратуру Парижа, из них восемь направлены следственным судьям, которые должны принять решение о предъявлении обвинений. Об этом заявил прокурор Парижа Реми Эйтз в интервью газете Le Parisien , опубликованном в четверг.

"С моей стороны нет никакого желания избегать этого насилия или минимизировать его. На сегодняшний день были открыты 174 расследования: 171 передано Генеральной инспекции Национальной полиции, еще три - Генеральной инспекции Национальной жандармерии, - рассказал он. - 57 дел были закрыты и переданы в мою прокуратуру, ей еще предстоит проанализировать их. Я уже могу сказать, что восемь из них дали повод начать судебную проверку, то есть продолжать расследование было доверено следственным судьям".

Эйтз не стал вдаваться в подробности по каждому делу, уточнив, что наиболее серьезные касаются нанесения тяжелых увечий манифестантам, в том числе с использованием резиновых пуль. Прокурор отметил, что какие-то расследования будут закрыты без предъявления обвинения, а в рамках других полицейским придется предстать перед исправительным судом. Вместе с тем, по его словам, пока ни одному стражу порядка не были предъявлены официальные обвинения.

Со стороны участников протеста за полгода (с 17 ноября) были задержаны 2,9 тыс. человек. Из них 1,3 тыс. были отпущены на свободу без предъявления обвинений, дела остальных были переданы в суды. В отношении некоторых расследования до сих пор продолжаются, 30 дел были переданы судебной полиции. "Это самые серьезные и сложные случаи: нападение на стражей порядка, разграбление магазинов люксовых брендов, разгром Триумфальной арки", - пояснил Эйтз.