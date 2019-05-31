Водитель перевернувшегося в Приморье туристического автобуса помещен под домашний арест

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Уссурийске отправил под домашний арест после выписки из больницы водителя туристического автобуса, в ДТП с которым во вторник погибли два китайских туриста. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

ДТП произошло около 09:00 мск во вторник на 665-м км трассы Хабаровск - Владивосток. По данным ГИБДД, автобус KIA съехал с дороги и опрокинулся. Автобус следовал по маршруту Пограничное - Владивосток, в нем, по данным властей, находились 43 гражданина Китая. Погибли два человека, 19 пострадали.

"По ходатайству следователя ОМВД России по городу Уссурийску водителю избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - сообщил представитель ведомства.

Ранее водитель, который также пострадал в ДТП, находился в Центральной городской больнице Уссурийска. В четверг врачи выписали его и отправили на амбулаторное лечение. Решение о мере пресечения суд вынес заочно.

К пятнице большая часть попавших в ДТП туристов уже вернулась на родину. Последний из них, также выписанный из больны в пятницу, пока остается на территории Приморья. Власти региона решают вопрос о доставке тел погибших на родину.