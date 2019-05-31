МАК пока не обладает достоверной информацией об установлении причин катастрофы SSJ-100

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) пока не обладает достоверной информацией о причинах катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает МАК.

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"Ни МАК, ни другие лица в настоящий момент не могут обладать достоверной информацией об установлении технической комиссией причин катастрофы самолета Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот - Российские авиалинии", - говорится в сообщении комитета.

В нем поясняется, что по информации от председателя комиссии, в настоящее время ведется работа по анализу расшифровок и другой информации и над предварительным отчетом о катастрофе. Он будет содержать описание событий и выполненные комиссией действий к установленному правилами 30 дневному сроку (к 5 июня).

На сайте ведомства сообщается, что МАК проведет служебное расследование по фактам публикации в СМИ материалов о расследовании катастрофы в Шереметьево.

"Информация и позиция МАК всегда публикуется на официальном сайте организации. Высказывания отдельных сотрудников не являются ни информацией, ни позицией МАК, - говорится в сообщении. - Учитывая острую реакцию со стороны авиакомпании "Аэрофлот", в МАК будет проведено служебное расследование в отношении опубликованных материалов".