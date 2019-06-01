Власти Дзержинска начали оценку ущерба после взрыва на заводе

ТАСС, 1 июня. Восстановительные работы после двух взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области проведут оперативно. Власти города приступили к оценке ущерба, сообщил в субботу журналистам глава Дзержинска Иван Носков.

"Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла, - сказал он. - Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с Борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения".

В городской администрации ТАСС уточнили, что все подъезды к заводу "Кристалл" перекрыты. "Территория оцеплена, перекрыты подъездные дороги к заводу. На трассе [федеральная трасса М-7] на повороте к заводу работает оперативный штаб. Там находятся журналисты, представители власти", - сказал собеседник агентства.