Взрывы на заводе в Дзержинске произошли в цехе полимеров

ТАСС, 1 июня. Взрывы на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Произошло в цехе полимеров. В результате взрыва разрушены пять зданий (три складских и два производственных) на [общей] площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после которых начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек.