Взрывы на заводе в Дзержинске произошли в цехе полимеров

ТАСС, 1 июня. Взрывы на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания.
Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
"Произошло в цехе полимеров. В результате взрыва разрушены пять зданий (три складских и два производственных) на [общей] площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.
В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после которых начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек.