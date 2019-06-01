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Взрывы на заводе в Дзержинске

Взрывы на заводе в Дзержинске произошли в цехе полимеров

В администрации города сообщили, что разрушены три складских и два производственных здания

ТАСС, 1 июня. Взрывы на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области произошли в цехе полимеров, разрушены три складских и два производственных здания.

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Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Произошло в цехе полимеров. В результате взрыва разрушены пять зданий (три складских и два производственных) на [общей] площади 800 кв. м", - говорится в сообщении.

В субботу в цехе завода "Кристалл" по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после которых начался пожар. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек.

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РоссияВзрывы на заводе в Дзержинске
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