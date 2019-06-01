ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске не повлияло на движение по трассе М-7 "Волга"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Федеральная трасса М-7 "Волга" работает в штатном режиме, ЧП на заводе "Кристалл" в Дзержинске не повлияло на движение по автодороге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в дежурно-диспетчерской службе управления автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"Никаких перекрытий и ограничений на М-7 не было и нет, только на 380-м км закрыт проезд на улицу Зеленую, с трассы вам не дадут свернуть туда, а по трассе проблем нет", - сказал собеседник агентства.

В субботу в цехе завода "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после которых начался пожар, в результате чего было разрушено три складских и два производственных здания. По последним данным, за медицинской помощью после ЧП обратились 79 человек. Власти ввели режим ЧС в Дзержинске, он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, кордон Лесной.

По данным СК РФ, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов"). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в город криминалистов центрального аппарата ведомства для расследования причин произошедшего.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" был открыт в 1950-е годы. Он специализируется на производстве взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году институт начал работать под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".

Дзержинск - город в Нижегородской области, он расположен в 34 км от Нижнего Новгорода на берегу Оки, основан в 1861 году как рабочий поселок, статус города получил в конце 1920-х годов. Численность населения превышает 260 тыс. человек.