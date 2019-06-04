Подтопленный поселок Кукан в Хабаровском крае полностью освободился от воды

ХАБАРОВСК, 4 июня. /ТАСС/. Одно из подтопленных из-за разлива рек поселений в Хабаровском крае полностью освободилось от воды. В двух населенных пунктах подтоплено восемь домов и 15 дворов, сообщила во вторник пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Полностью от воды освободился поселок Кукан. По состоянию на 4 июня 2019 года подтоплены пять жилых домов и столько же подворий в селе Пасека, три жилых дома и десять придомовых территорий в поселке Улика-Национальное Хабаровского района", - говорится в распространенном релизе.

Уточняется, что жители всех подтопленных домов разместились у родственников. Несколько дворов подтопило также в поселке имени Полины Осипенко. В ближайшие двое суток там прогнозируется значительный подъем уровня воды в реке.

Сообщается, что от воды освободилась также подтопленная межпоселковая дорога Победа - Пасека. Ранее проезд там был возможен только на технике высокой проходимости. В районах подтоплений работают спасатели.