СК проводит проверку по факту разгерметизации на борту самолета Москва - Берлин

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту разгерметизациии на борту самолета авиакомпании UTair, вынужденно вернувшегося во вторник днем в московский аэропорт Внуково. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами ММСУТ СК организована доследственная проверка по факту разгерметизации на борту самолета, следовавшего рейсом Москва - Берлин", - сказала Марковская.

По данным СК, 4 июня на борту самолета рейсом Москва - Берлин на высоте 10,5 тыс. м сработал датчик разгерметизации, в связи с чем командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт Внуково. На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины инцидента.

Ранее в пресс-службе авиакомпании UTair сообщили ТАСС, что в Boeing 737 на 40-й минуте после вылета из Внуково выпали кислородные маски. Командир предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и вернулся во Внуково. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.