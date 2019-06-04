Зиничев: "Кристалл" в Дзержинске внепланово проверяли после аналогичного взрыва в апреле

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Внеплановая проверка завода "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области была инциирована прокуратурой после взрыва в апреле этого года. Об этом сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев.

"Подобная ситуация происходила 4 апреля 2019 года, когда в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим разрушением производственного здания. В соответствии с требованием органов прокуратуры проведена внеплановая проверка по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности. Были выявлены 35 нарушений, вручено предписание по их устранению. Срок устранения - до 26 августа", - сказал он на заседании правительства с участием президента РФ.

Как следует из базы данных СПАРК, перед взрывами на предприятии ГосНИИ "Кристалл" МЧС выявило 35 противопожарных нарушений. Кроме того, в конце апреля плановую проверку "Кристалла" проводил и Ростехнадзор, который выявил семь нарушений, среди них - складирование горючих материалов в помещениях и отсутствие противопожарных дверей, отсутствие путей безопасной эвакуации людей со второго и третьего этажей здания, а в электрощитовой у электродвигателей и пусковой аппаратуры размещали горючие вещества и материалы. Проверка также выявила, что стены на путях эвакуации с четвертого этажа здания обшиты деревом. Кроме этого, было обнаружено несоответствие требованиям технологического регламента процесса приема, транспортировки и хранения жидкого сырья и другие нарушения.

1 июня в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов").