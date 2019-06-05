Пожар на складе стройматериалов в Курортном районе Петербурга локализован

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Пожар на кладе строительных материалов в городе Зеленогорске, который входит в состав Курортного района Санкт-Петербурга, локализован на площади 1 тыс. квадратных метров, сообщили ТАСС в среду в городском управлении МЧС.

"В 6:50 мск объявлена локализация на площади 1 тыс. кв. м", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что на место выехала передвижная лаборатория, которая измерит содержание продуктов горения в воздухе.

Как сообщалось ранее, пожар на складе на улице Красных Курсантов, дом 16 произошел рано утром в среду. Огонь распространился на площади 1 тыс. кв. м, возгоранию присвоен второй ранг сложности, сведений о пострадавших не поступало.

По данным сервиса Яндекс.Карты, по данному адресу расположен склад торгового дома "Вимос", который владеет еще 40 магазинами строительно-отделочных материалов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Пскове и Великом Новгороде.