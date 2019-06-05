СК установил, кто нанес смертельное ранение бывшему спецназовцу ГРУ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Следственный комитет России установил, кто нанес смертельный удар ветерану боевых действий в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.

Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В настоящее время задержаны четверо фигурантов дела, СК просит суд их арестовать.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в Красногорском районе около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.