Reuters: водолазы обнаружили тела еще двух жертв крушения катера на Дунае

ТАСС, 6 июня. Венгерские водолазы в четверг обнаружили тела еще двух жертв крушения прогулочного катера Hableany, столкнувшегося 29 мая в Будапеште с круизным лайнером Viking Sigyn. Об этом сообщило агентство Reuters .

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Таким образом к настоящему времени обнаружены тела 17 погибших. Еще 11 человек числятся пропавшими без вести, среди них два члена экипажа и ребенок, который является гражданином Республики Корея.

29 мая вечером на Дунае близ здания парламента Венгрии произошло столкновение прогулочного катера Hableany и более крупного судна Viking Sigyn. Катер, на борту которого находились 33 туриста из Южной Кореи, опрокинулся и затонул. Только семи пассажирам удалось спастись, тела семи погибших удалось обнаружить сразу после происшествия.