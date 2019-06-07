Спасатели нашли тело пассажира затонувшего во Владивостоке катера

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тело пропавшего пассажира маломерного катера, который затонул в акватории Владивостока вечером в четверг, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Ранее в пятницу сообщалось о катере с четырьмя людьми на борту, который поздно вечером в четверг затонул в акватории Владивостока в районе острова Уши. Троих пассажиров нашли живыми.

"Тело обнаружено в 17:06 (10:06 мск) в самом затонувшем катере, который найден с помощью сонара на глубине 20 м. К нему спустили водолазов и внутри обнаружили четвертого из пропавших мужчин. Тело поднято и сейчас передается полиции", - сообщили в пресс-службе.

Состояние всех трех спасенных удовлетворительное, медицинская помощь им не понадобилась.