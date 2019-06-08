Охрана колонии в Свердловской области, где произошел пожар, усилена

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Сотрудники исправительной колонии строгого режима в поселке Гари Свердловской области, где произошел пожар, приняли меры к усилению охраны пенитенциарного учреждения. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-службе регионального УФСИН.

"Все необходимые мероприятия по усилению охраны при ЧП выполняются. Привлечены резервы, в том числе сотрудники из других учреждений, выставлено оцепление, работают кинологи", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на территории исправительной колонии в поселке Гари произошел пожар в производственном ангаре с переходом на жилые корпуса. Общая площадь составляет 2 тыс. кв. м.

В поселке Гари, который расположен в 542 км от областного центра, находится исправительная колония № 8 ГУФСИН России по Свердловской области. Максимальная вместимость составляет 600 заключенных.