Адвокат журналиста Голунова подала жалобу в СК на действия полицейских при его задержании

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Адвокат журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова Ольга Динзе подала в Следственный комитет заявление с просьбой проверить действия задержавших его полицейских. Об этом в воскресенье сообщил правозащитник Павел Чиков.

"Адвокат Ольга Динзе подала в СК РФ заявление о преступлениях полицейских в отношении Ивана Голунова. Номер обращения 634832", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно прикрепленной к посту копии заявления, Динзе "в связи с применением насилия и причинения телесных повреждений Голунову И. В. со стороны сотрудников полиции ОНК УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве" просит СК "провести проверку указанных фактов и в случае подтверждения незаконного применения насилия и причинения телесных повреждений... принять процессуальное решение..., соответствующим образом квалифицируя действия оперативных сотрудников по статьям 285, 286 УК РФ ["Злоупотребление должностными полномочиями" и "Превышение должностных полномочий"]".