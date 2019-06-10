В реке Рось на Украине не выявили концентрации опасных веществ

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Концентрации опасных веществ в реке Рось, которые попали туда вследствие ДТП в Винницкой области с автомобилем, перевозившим химикаты, не выявлено. Об этом в понедельник на брифинге сообщил первый заместитель губернатора Винницкой области Андрей Гижко.

В понедельник пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщила, что два украинских города - Белая Церковь и Умань - оказались без водоснабжения из-за попадания опасных химикатов в реку. Воды в резервуарах, из которых снабжают жителей города Белая Церковь в Киевской области, хватит на 24 часа, а в городе Умань - на трое суток.

"По состоянию на 8 часов утра понедельника в результате забора воды на границе Винницкой и Киевской областей не зафиксировано концентраций опасных веществ, превышающих предельно допустимую норму. Это вещества второго-третьего класса опасности, после использования некоторых из них на полях можно работать уже через день или на третий день", - цитирует Гижко пресс-служба областной госадминистрации.

По его словам, "превышение допустимых норм содержания фунгицидов и гербицидов зафиксировано только в месте их попадания в реку". "Чтобы обезопасить людей и домашних животных, эту зону обозначили ограничительными лентами, а жителей населенного пункта обеспечили привозной питьевой водой", - сказал Гижко, добавив, что в водоемах не зафиксирована гибель местной фауны.

Губернатор Киевской области Александр Терещук также сообщил, что "гербициды не повлияли на состояние воды в реке Рось". "Есть предварительная информация, что гербициды, которые были, распадаются в течение трех часов. Но это будет известно лишь после экспертизы", - сказал он в эфире канала "112 Украина".

Губернатор сообщил, что он общался с мэром Белой Церкви. "Здесь вода подвозится, водой обеспечены. Запасы [воды] есть еще на сутки", - добавил Терещук.

В ночь на 9 июня в селе Збаржевка в результате аварии микроавтобуса Mersedes Sprinter, который перевозил около тонны опасных для организма человека удобрений, химикаты попали в реку Рось. По предварительной информации следователей, водитель не справился с управлением и перевернулся в реку. При этом несколько емкостей с ядом сгорели. На данный момент полицейские устанавливают, произошло ли это в результате ДТП или их подожгли умышленно. Также оказалось, что пестициды были краденые, а водитель автомобиля с места аварии скрылся.

В воскресенье в 23:00 была приостановлена работа Белоцерковской насосно-фильтровальной станции. Она обеспечивает водой примерно 200 тысяч жителей Белой Церкви и около 84 тысяч жителей Умани. На данный момент специалисты проверяют воду в местах водозабора и хранилища акватории реки Рось. Людей просят временно не купаться в ней и не ловить рыбу.