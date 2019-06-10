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В Красноярске возбудили уголовное дело по факту избиения школьницы

В следственные органы поступило сообщение о том, что несколько подростков избили ученицу восьмого класса, вымогая деньги

КРАСНОЯРСК, 10 июня. /ТАСС/. Уголовное дело по факту вымогательства денег у школьницы, которую избили подростки, возбуждено в Красноярске. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ГСУ СК по Красноярскому краю.

Как ранее сообщал ТАСС, в следственные органы поступило сообщение о том, что в Красноярске несколько подростков избили ученицу восьмого класса, вымогая деньги. Пострадавшая - ученица гимназии № 15 города Красноярска, а причина конфликта заключается в том, что девочка якобы задолжала около 100 рублей.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство с применением насилия")", - сообщили в СК.

По предварительной версии следствия, 16-летняя девушка вместе со своими приятелями встретила на улице сверстницу, с которой находилась в неприязненных отношениях. Девушка стала требовать от школьницы деньги, которые та якобы ей задолжала, при этом в действительности никакого долга не было.

Подозреваемая и ее знакомый избили девочку. Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

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