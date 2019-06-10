Суд оправдал полковника Захарченко по одному из эпизодов взятки

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы в понедельник оправдал полковника МВД Дмитрия Захарченко по одному из эпизодов взятки, передает корреспондент ТАСС из зала суда, где оглашается приговор подсудимому.

"Оправдать Захарченко [по одному из эпизодов взятки] в связи с непричастностью к преступлению", - огласила судья Елена Абрамова.

Речь идет о взятке, которая, по версии следствия, произошла в 2014 году. По данным гособвинения, Захарченко и его соучастник инициировали проверки ряда предприятий, принадлежащих владельцу ресторана "Ля Маре" Мехди Дуссу. Он вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки $800 тыс., при этом изначально у него требовали $5 млн. Посредниками при передаче взятки выступили генерал-майор Алексей Лаушкин и полковник ФСБ Дмитрий Сенин.

Гособвинение обжалует этот приговор, сообщила прокурор Милана Дигаева. "Да, мы обязательно обжалуем приговор в той части, в которой его [Захарченко] оправдали", - сказала она.