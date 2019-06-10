Пожар на складах в промзоне на юге Санкт-Петербурга потушен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Пожар, возникший в понедельник в складских помещениях в промышленной зоне на юге Санкт-Петербурга, ликвидирован. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.

"В 21:55 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло по адресу 6-й Предпортовый проезд, 8. Площадь пожара в одноэтажном здании размером 15 на 50 м составила 40 кв. м. До прибытия спасателей были эвакуированы 25 человек.

Как уточнили в ведомстве, пожар произошел из-за утечки горючей жидкости. По предварительным данным, никто не пострадал.