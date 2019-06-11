Землетрясение магнитудой 4,5 ощутили жители Курил

ТАСС, 11 июня. Жители двух населенных пунктов Курильских островов ощутили утром во вторник землетрясение магнитудой 4,5. Пострадавших и разрушений нет, сообщается во вторник на сайте регионального МЧС.

"Сегодня в 04:18 (20:10 мск) зарегистрировано землетрясение в 57 км юго-восточнее поселка Южно-Курильск, 27 км западнее села Малокурильское, глубина 48 км, М=4,5. Землетрясение ощутили жители поселка городского типа Южно-Курильск и села Малокурильское. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет. Тревога цунами не объявлялась", - говорится в сообщении.

Оперативные группы в этих населенных пунктах проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных разрушений. Звонков на телефоны дежурных служб не поступало.

Ранее сообщалось, что, по данным Камчатского филиала Геофизической службы РАН, во вторник утром землетрясение магнитудой 5,1 было зарегистрировано в Тихом океане в районе Командорских островов. Жители населенных пунктов Камчатского края, в том числе единственного на Командорских островах населенного пункта - села Никольского на острове Беринга, подземных толчков не ощутили. Угроза цунами не объявлялась.