СК получил материалы МВД в отношении полицейских по делу журналиста Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет получил от главы МВД Владимира Колокольцева материалы в отношении сотрудников полиции, осуществлявших уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

На эту тему

"Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова", - сообщила Петренко.

По ее словам, "следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств". При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято обоснованное законом процессуальное решение.