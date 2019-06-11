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Прекращение дела против Ивана Голунова
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СК получил материалы МВД в отношении полицейских по делу журналиста Голунова

В Следственном комитете пообещали тщательно проанализировать материалы службы собственной безопасности МВД

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет получил от главы МВД Владимира Колокольцева материалы в отношении сотрудников полиции, осуществлявших уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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"Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова", - сообщила Петренко.

По ее словам, "следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств". При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято обоснованное законом процессуальное решение.

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Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияПрекращение дела против Ивана Голунова
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