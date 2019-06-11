СК получил материалы МВД в отношении полицейских по делу журналиста Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Следственный комитет получил от главы МВД Владимира Колокольцева материалы в отношении сотрудников полиции, осуществлявших уголовное преследование журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Следственный комитет России тщательно проанализирует материалы службы собственной безопасности МВД, направленные министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым в отношении сотрудников полиции, причастных к уголовному преследованию Ивана Голунова", - сообщила Петренко.
По ее словам, "следствие установит все обстоятельства, связанные с задержанием Ивана Голунова по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств". При наличии оснований по результатам доследственной проверки будет принято обоснованное законом процессуальное решение.