Пострадавших при пожаре на промбазе в Красноярском крае нет

КРАСНОЯРСК, 12 июня. /ТАСС/. Пострадавших в результате возгорания на промбазе в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края нет, в тушении задействовали пожарный поезд. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 02:20 мск прибыл пожарный поезд, идет тушение пожара. Пострадавших нет", - сказали в ведомстве.

Огонь охватил штабеля леса на площади 20 тыс. кв. м. Существовала угроза близлежащему населенному пункту, но она была ликвидирована. В 00:30 мск пожар удалось локализовать.

Причина возгорания устанавливается. В общей сложности к тушению огня привлечены 40 человек, задействовано 19 единиц техники.

Поселок Таежный, где проживают более 6 тыс.человек, расположен примерно в 490 км от Красноярска. Богучанский район является одним из центров лесной промышленности региона.