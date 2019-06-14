МАК и ГСС проведут математическое моделирование полета разбившегося в Шереметьево SSJ-100

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) и АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) проводят математическое моделирование последнего полета самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая. Об этом говорится в предварительном отчете МАК.

Удар молнии, аварийная посадка и пожар на SSJ-100. Главное о ЧП в Шереметьево

"По заданию комиссии разработчик самолета совместно со специалистами МАК проводит математическое моделирование полета с целью оценки соответствия характеристик самолета в аварийном полете характеристикам самолето-типа, а также возможного влияния внешних возмущений", - говорится в отчете.

"Для оценки действий экипажа в аварийном полете комиссией планируется проведение экспериментов на полнопилотажном тренажере (FFS)", - указано в документе.

Кроме того, комиссия МАК анализирует предыдущие случаи перехода системы дистанционного управления в ручной режим в полете и случаи грубых посадок.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, вылетевший 5 мая из Шереметьево в Мурманск, примерно через 30 минут вернулся в московский аэропорт, где совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие рассматривает ряд версий катастрофы, среди которых недостаточная квалификация пилотов, техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия.