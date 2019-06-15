Власти Пензенской области сообщили о стабилизации ситуации после массовой драки

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Ситуация стабилизировалась в селе Чемодановка Пензенской области, где в четверг произошла массовая драка, в результате которой один человек погиб, четверо получили ранения, сообщил губернатор Иван Белозерцев в своем аккаунте в Instagram .

"Только что закончили [заседание] штаба по ситуации в Чемодановке вместе с инициативными жителями села. Ситуация стабильная. Подозреваемые задержаны. В рамках закона будут проведены контрольные меры, о которых мы говорили вчера на сходе и сейчас с людьми", - отметил глава региона.

Белозерцев обратил внимание, что в социальных сетях распространяется информация о конфликте, которая не соответствует действительности. "Пользуясь ситуацией, десятки фейков распространяют информацию, не соответствующую действительности, запугивая наших граждан - сегодня ночью мне пришло много таких сообщений", - написал Белозерцев.

В частности, в ночь на субботу в пензенских группах в соцсети "ВКонтакте" появились сообщения о том, что второй госпитализированный в результате драки скончался в больнице. В пресс-службе Минздрава Пензенской области опровергли ТАСС эту информацию.

В драке в селе Чемодановка пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии в реанимации. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт. Вечером в пятницу около 1,5 тыс. человек вышли на сельский сход, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

В полицию доставлены 174 человека для установления причастности к драке, трое из них были задержаны. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц.