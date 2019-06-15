Массовая драка под Пензой. Факты

В селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, после которой один человек умер в больнице, еще один находится в тяжелом состоянии в реанимации. Помимо этого, травмы получили еще три человека.
Что произошло
14 июня стало известно о том, что в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек. Двое из были госпитализированы.
Впоследствии один из них скончался в больнице. Второй находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Участок трассы М-5 "Урал", где произошла драка, перекрывали.
По данным УМВД России по Пензенской области, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. По предварительной информации, в драке принимали участие 10 человек.
15 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека в связи с делом. Позднее в этот же день в СК сообщили, что установлены все участники драки. Три человека уже задержаны, принимаются меры к задержанию других фигурантов.
Переквалификация уголовного дела
Изначально было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Однако впоследствии уголовное дело переквалифицировали на п. п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений") и ч. 3 ст. 30 и п. п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений").
Дело передали в центральный аппарат СК.
Глава СК Александр Бастрыкин потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов, которые игнорировали тревожные сигналы от местных жителей и не приняли мер по стабилизации обстановки.
Как отреагировали власти
Глава администрации Бессоновского района Вячеслав Демичев сообщил о проведении сельского схода после драки. В нем, по его оценке, приняли участие около 1,5 тыс. человек.
Демичев подчеркнул, что будет ежедневно вести прием граждан, чтобы выяснять все обстоятельства.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил оперативный штаб по урегулированию ситуации. Он также сообщил в ночь на субботу, что по улицам села было организовано патрулирование сотрудниками Росгвардии и личным составом органов внутренних дел.
Позднее, после заседания штаба днем 15 июня, глава региона заявил о стабилизации обстановки в селе.