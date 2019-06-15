Массовая драка под Пензой. Факты

14 июня стало известно о том, что в селе Чемодановка Пензенской области произошла массовая драка, в результате которой пострадали пять человек. Двое из были госпитализированы.

Впоследствии один из них скончался в больнице. Второй находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Участок трассы М-5 "Урал", где произошла драка, перекрывали.

По данным УМВД России по Пензенской области, причиной произошедшего стал бытовой конфликт. По предварительной информации, в драке принимали участие 10 человек.

15 июня стало известно, что сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека в связи с делом. Позднее в этот же день в СК сообщили, что установлены все участники драки. Три человека уже задержаны, принимаются меры к задержанию других фигурантов.