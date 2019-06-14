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Массовая драка в Пензенской области

В Пензе создали оперативный штаб по урегулированию ситуации после массовой драки

Штаб создан под руководством главы региона Ивана Белозерцева

ПЕНЗА, 15 июня. /ТАСС/. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил оперативный штаб по урегулированию ситуации после массовой драки, произошедшей в четверг в селе Чемодановка. Видео с заявлением Белозерцева размещено в его аккаунте в Instagram.

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#чемодановка

Публикация от Иван Белозерцев (@ivan_belozercev_penza)

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"По ситуации в Чемодановке создан оперативный штаб под моим руководством. Проблема очень серьезная, но она взята под контроль. В настоящее время люди находятся в своих домах, квартирах. По улицам организовано патрулирование сотрудниками Росгвардии и личным составом органов внутренних дел", - отметил Белозерцев.

Он добавил, что штаб будет работать до тех пор, пока не будет полностью урегулирована ситуация. "Штаб будет работать, пока здесь не будет наведен порядок", - заверил глава региона.

В драке пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы. Один скончался в больнице. По данным УМВД, причиной стал бытовой конфликт. В пятницу около 1,5 тыс. человек приняли участие в сельском сходе в Чемодановке, где обсуждалась сложившаяся ситуация.

Теги
РоссияПензенская областьМассовая драка в Пензенской области
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