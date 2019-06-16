Уголовное дело возбудили после аварии в Воронежской области, где погибли восемь человек

ТАСС, 16 июня. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в Хохольском районе Воронежской области, где погибли восемь человек. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе управления МВД по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП в Хохольском районе Воронежской области, в результате которого погибли восемь человек, еще один пострадал, это десятилетняя девочка, она жива и находится в больнице", - сказали в пресс-службе.

По предварительным данным, 15 июня в 19:50 мск на 59-м км автодороги Воронеж - Луганск в Хохольском районе 39-летний водитель Ford Focus не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Volkswagen Transporter, которым управлял 73-летний мужчина.

"В настоящее время следователями и сотрудниками ГИБДД допрашиваются свидетели произошедшего, назначен ряд судебных экспертиз. Изъята карта памяти видеорегистратора с автомобиля очевидца происшествия, осмотрена и приобщена в качестве вещественного доказательства видеозапись. Расследование уголовного дела взято на контроль руководством ГУ МВД России по Воронежской области", - сообщает пресс-служба.