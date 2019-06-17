Причиной ДТП с микроавтобусом на Ставрополье стал выезд на встречную полосу

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Предварительной причиной ДТП с микроавтобусом в Ставропольском крае, которое произошло в понедельник, стал выезд легкового автомобиля на встречную полосу движения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

"Достоверно будет известно после проведения следственных действий и экспертиз. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения, водитель погиб. Причины устанавливаются", - сказали в ГИБДД.

Авария произошла в понедельник на 250-м километре федеральной автодороги "Кавказ" в Кочубеевском районе края. Столкнулись микроавтобус Volkswagen, который ехал в Пятигорск, и легковой автомобиль Hyundai. В результате ДТП два человека погибли, 10 получили травмы.

По данным МЧС, пострадавших доставили в больницу Невинномысска.