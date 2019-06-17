Мосгорсуд 24 июня проверит законность продления ареста экс-министра Абызова

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Московский городской суд 24 июня рассмотрит апелляционную жалобу защиты бывшего министра Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве, которому продлен арест до конца июля. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Аснис.

"Апелляция на продление стражи Абызова назначена к рассмотрению в Московском городском суде в 14:45 мск 24 июня", - сказал защитник, отметив, что просит суд второй инстанции смягчить меру пресечения Абызову.

Басманный суд Москвы 23 мая продлил на два месяца срок содержания под стражей Абызова. Суд в постановлении о продлении ареста отметил, что следствие представило убедительные доказательства причастности Абызова к инкриминируемым ему преступлениям.

По данным следствия, в 2011-2014 годах Абызов, являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество и вместе с иными лицами похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО "Сибирская энергетическая компания" и ОАО "Региональные электрические сети", производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области. По информации СК, похищенные деньги в полном объеме выведены за рубеж.