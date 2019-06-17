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В Ставропольском крае ликвидировали пожар площадью 750 кв. м на складе

В тушении были задействованы 47 человек и 16 единиц техники

СТАВРОПОЛЬ, 17 июня. /ТАСС/. Пожар, произошедший на складе в поселке Горячеводском Ставропольского края, ликвидирован спасателями на площади 750 кв. м. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что пожар был локализован в 19:05 мск на площади 750 кв. м. В результате ЧП пострадал один человек, он доставлен в клиническую больницу Пятигорска.

"В 21:31 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, тушили пожар 47 человек при помощи 16 единиц техники.

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