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Пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали

Возгоранию присвоили третью категорию сложности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня, /ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на площади 540 кв. м на складе в промышленной зоне в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области во вторник.

"07:59 - полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 80 пожарных и 20 единиц техники были задействованы в Ростове-на-Дону на тушении пожара, которому присвоена третья категория сложности. Отмечалось, что имеется угроза распространения огня на соседние здания. Пожар был локализован на площади 540 кв. м.

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