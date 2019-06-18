Пожар на складе в Ростове-на-Дону полностью ликвидировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня, /ТАСС/. Пожарные полностью потушили пожар на площади 540 кв. м на складе в промышленной зоне в Ростове-на-Дону, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Ростовской области во вторник.

"07:59 - полная ликвидация", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что более 80 пожарных и 20 единиц техники были задействованы в Ростове-на-Дону на тушении пожара, которому присвоена третья категория сложности. Отмечалось, что имеется угроза распространения огня на соседние здания. Пожар был локализован на площади 540 кв. м.