На складе в Ростове-на-Дону произошел пожар повышенной сложности

ТАСС, 18 июня. Более 80 пожарных и 20 единиц техники задействовано на тушении пожара повышенного ранга в Ростове-на-Дону. Есть угроза распространения огня на соседние здания, сообщается во вторник на сайте регионального МЧС.

"В 02:47 мск 18 июня произошло загорание складского помещения, расположенного по адресу: Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной. Есть угроза распространения на соседние здания", - говорится в сообщении. В МЧС добавили, что по состоянию на 03:21 мск пожару была присвоена третья категории сложности.

Отмечается, что пострадавших на пожаре нет. О площади возгорания пока не сообщается.