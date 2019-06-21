Режим ЧС ввели в пяти районах Чечни из-за угрозы нашествия саранчи

ГРОЗНЫЙ, 21 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы массового нашествия саранчи ввели в пяти районах Чеченской Республики. Об этом ТАСС сообщил в пятницу заместитель руководителя регионального филиала Россельхозцентра Асламбек Темир-Алиев.

Саранча - многоядный вредитель, способен преодолевать большие расстояния, уничтожая сельскохозяйственные культуры и дикорастущие растения. Ежегодно регионы Северного Кавказа и Южного федерального округа РФ тратят на борьбу с летающими насекомыми десятки миллионов рублей, ущерб также исчисляется миллионами.

"На данный момент обследовали 50 тыс. гектаров, из них саранчой заселено чуть больше 10 тыс. гектаров. Чтобы ускорить работу по уничтожению вредителей в пяти районах Чеченской Республики введен режим ЧС с 21 июня. Это позволит нам мобилизовать силы", - отметил собеседник агентства, добавив, что ядохимикатами уже обработано около 6 тыс. гектаров.

К очагам распространения саранчи относят Шелковской, Наурский, Надтеречный, Грозненский и Гудермесский районы республики. В 2018 году мероприятия по уничтожению вредителей на этих же территориях позволили полностью избежать ущерба аграриям.