В Грузии задержали пенсионера, готовящегося использовать коктейли Молотова на митинге

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии задержали 70-летнего мужчину за изготовление так называемых коктейлей Молотова, которые он собирался использовать в пятницу на митинге в Тбилиси у здания парламента. Об этом сообщил представитель ведомства Мамука Челидзе.

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"Правоохранители при обыске двора жилого дома 70-летнего мужчины изъяли 12 бутылок так называемого коктейля Молотова, изготовленного кустарным способом, и материалы, необходимые для их приготовления. Полиция задержала обвиняемого в тот момент, когда он собирался использовать указанные взрывные вещества на акции протеста у парламента", - сказал Челидзе.

Задержанному грозит тюремный срок от трех до шести лет, добавил полицейский.

В Тбилиси у здания парламента второй день подряд проходит акция протеста. Главные требования митингующих - отставка главы МВД Георгия Гахарии, проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе и освобождение всех 305 человек, которые были задержаны полицией в ночь на пятницу при разгоне митинга у парламента.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Число пострадавших составило 240 человек, 55 остаются в больницах.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста препятствовали продолжению работы Генассамблеи.