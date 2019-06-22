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Движение теплохода "Василий Чапаев" приостановили до утра после возгорания

На борту судна находятся 129 пассажиров и 42 члена экипажа, они обеспечены водой и продовольствием

КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Комиссия Казанской инспекции государственного портового контроля отложила до утра движение теплохода "Василий Чапаев", где, по предварительным данным, горел силовой кабель дизель-генератора. Об этом говорится в распространенном в воскресенье сообщении главного управления МЧС России по Татарстану.

"По решению комиссии Казанской инспекции государственного портового контроля движение теплохода отложено до утра. Пассажиры и экипаж водой и продовольствием обеспечены за счет имеющихся на борту запасов", - говорится в сообщении.

На борту судна 129 пассажиров и 42 члена экипажа, погибших и пострадавших нет, паника из-за инцидента не допущена.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, речь шла о возгорании в машинном отделении судна, по данным ГУ МЧС России по Татарстану, сообщение поступило о задымлении. Со слов капитана теплохода, предварительно, горел силовой кабель дизель-генератора, уточнили в пресс-службе ведомства.

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